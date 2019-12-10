Екатеринбург, , 12:05 — REGNUM Региональный оператор «Спецавтобаза» не причастна к невыплатам зарплат мусорщикам в Алапаевске. Об этом заявили в пресс-службе компании, сообщает «Новый день».

Ранее с требованием выплатить зарплаты 100 работникам выступил водитель мусоровоза из «Алапаевской транспортно-энергетической компании».

В предприятии уточнили, что подрядчик оператора нанимал ещё одного местного субподрядчика, но тот не заключал со «Спецавтобазой» договорных отношений.

«Предприятие не выступает в качестве работодателя для работников данной организации», — сказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мусорщик выступил с одиночным пикетом в Екатеринбурге у здания заксобрания. «Губернатор, помогите получить з/п. Спецавтобаза, вернитесь из 90-х. ООО АТЭК», — было указано на плакате пикетирующего.