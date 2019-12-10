Москва, , 11:35 — REGNUM Жители России назвали главные причины, почему им нравится зима. Самый популярный ответ — снег, всё белое (38%), свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Также в топ-5 почему граждане РФ любят зиму вошли зимние виды спорта: лыжи, коньки и др. (25%), Новый год (20%), мороз (18%) и свежий воздух, легко дышится (11%).

Основные причины, почему не нравится зима: холод (54%), грязь (16%) и гололед (10%). По мнению 31% опрошенных, зимой наступает упадок сил, ухудшается настроение. 64% заявили, что зима никак не влияет на состояние человека

В опросе 25 ноября 2019 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, зима нравится большинству жителей России (70%), а особенно жителям сёл.

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