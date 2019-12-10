Сеул, , 11:35 — REGNUM К 2040 году в Южной Корее намерены сократить концентрацию мелкодисперсных частиц в воздухе до рекомендованного уровня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, 10 декабря состоялось совещание правительства, на котором был принят комплексный план по улучшению экологии на 2020−2040 года.

Известно, что к 2040 году правительство страны намерено сократить уровень мелкодисперсных частиц в воздухе до 10 мг/м³, а также увеличить продажи «зеленых» транспортных средств до 80%.

Отметим, что в 2017 году средний показатель концентрации микропыли в Сеуле составлял 23 мг/м³, в Лос-Анджелесе — 4,8 мг/м³, в Токио — 12,8 мг/м³, в Париже — 14 мг/м³.