Симферополь, 10 декабря 2019, 11:29 — REGNUM До установления нового порядка вырубки деревьев их ликвидация в Крыму полностью запрещена. Об этом 10 декабря на заседании Совмина РК заявил министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев.
Как сообщало ИА REGNUM, после череды скандалов, связанных с вырубкой деревьев в Крыму, власти полуострова решили изменить правила сноса зелёных насаждений на территории населённых пунктов республики.
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