Симферополь, , 11:29 — REGNUM До установления нового порядка вырубки деревьев их ликвидация в Крыму полностью запрещена. Об этом 10 декабря на заседании Совмина РК заявил министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев.

«Прошу поручить главам администраций муниципальных образований обеспечить принятия в кратчайшие сроки — два-три дня максимум — муниципальных правовых актов, временно запрещающих любой снос зелёных насаждений до вступления в силу изменений в административные регламенты», — обратился министр к главе Крыма Сергею Аксёнову.

Как сообщало ИА REGNUM, после череды скандалов, связанных с вырубкой деревьев в Крыму, власти полуострова решили изменить правила сноса зелёных насаждений на территории населённых пунктов республики.

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