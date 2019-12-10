Майминский район, Алтай, , 11:24 — REGNUM В Главном управлении МЧС по Республике Алтай опубликовали перечень лавиноопасных участков автотрасс. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, угроза схода лавин возникла из-за большого количества выпавшего снега и тёплой погоды.

«Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Улаганском, Чойском, Майминском и Шебалинском районах», — отметили в МЧС.

Семь участков на дорогах Горно-Алтайск — Майма, Горно-Алтайск — Чоя — Турочак, ФАД Р-256, Акташ-Улаган и Камлак-Черга взяты под особый контроль. Спасатели призывают водителей по возможности отказаться от поездок в высокогорные районы республики, либо же быть максимально осторожными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее масса снега сошла на трассу Акташ-Улаган. По словам замглавы Улаганского района по ЖКХ Владимира Санина, снег с дороги ремонтники убрали в течение часа, поэтому проезд не был нарушен.

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