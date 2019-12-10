Чита, , 11:24 — REGNUM К уполномоченному по правам ребёнка в Забайкальском крае Ивану Катанаеву за 2018 г. поступило чуть более 1000 обращений. Значительная их часть касается третьих лиц (родственники, соседи, общественные организации), что свидетельствует о растущем неравнодушии людей к нарушениям прав детей, свидетелями которых они становятся. Об этом сказано в докладе забайкальского омбудсмена.

Характер поступающих обращений, заявлений и жалоб к уполномоченному и в его аппарат многообразна: по жилищным вопросам, защита прав семьи и детства, защита права на образование, в том числе и на дошкольное образование, споры между родителями о месте проживания несовершеннолетних детей с одним из родителей, качество медицинской помощи, льготы многодетным семьям, назначение и снятие инвалидности детям, выселение семей с несовершеннолетними детьми без предоставления жилья, наложение взыскания на детские пособия и неисполнение решений судов по алиментным обязательствам, обеспечение санаторно-курортным лечением и предоставления средств реабилитации для несовершеннолетних и некоторые другие.

«Если каждый из нас на своем месте будет делать то, что необходимо, руководствуясь своей совестью и законом, то многие проблемы найдут свое решение, невзирая на любые финансово-экономические трудности», — считает Уполномоченный по правам ребёнка в Забайкальском крае Иван Катанаев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 декабря, в Международный день прав человека, президент России Владимир Путин проведёт в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, а также встретится с региональными уполномоченными по правам человека.