Оренбург, , 11:22 — REGNUM В Оренбурге следователи раскрыли преступление 24-летней давности. Установлена личность мужчины, который под видом милиционера явился в квартиру двух женщин и жестоко расправился с ними, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

«Благодаря профессионализму и кропотливой работе следователей СК преступления, совершенные несколько лет назад, удается раскрыть. Изучение архивных уголовных дел, их анализ зачастую наводит на след преступника спустя много лет», — отметили в ведомстве.

Вечером 4 апреля 1995 года в квартире многоэтажки по улице Новая обнаружили тела 69-летней пенсионерки и ее 31-летней дочери с признаками насильственной смерти. Уголовное дело было приостановлено отсутствия подозреваемых в совершении преступления.

Спустя много лет установлено, что следы, в том числе пальцев рук, обнаруженные на месте происшествия, оставлены 42-летним мужчиной, который имеет неоднократную судимость и отбывает наказание в исправительной колонии в Челябинской области. В 2002 году он осужден за убийство при отягчающих обстоятельствах к 19 годам. Для проведения следственных действия подозреваемого этапировали в Оренбуржье, где установили причастность к преступлению и предъявили обвинение.

По версии следствия, мужчина, одетый в форму милиционера, под видом правоохранителя, хотя таким не являлся, проник в квартиру для кражи ювелирных украшений. В квартире он напал на двух женщин, избил и изнасиловал их, после чего задушил бельевой веревкой. После убийства злоумышленник вынес драгоценности на 54 905 150 неденоминированных рублей и скрылся.

Согласно заключению эксперта, мужчина не страдает с пихическими отклонениями и осознавал характер своих действий. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.