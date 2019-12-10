Москва, , 11:21 — REGNUM Зима нравится большинству жителей России (70%), а особенно жителям и сёл. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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При этом почти каждого десятого опрошенного (8% зима является любимым временем года. Не любят зимнее время 29%.

У 46% граждан любимое время года — лето. Чаще об этом говорят жители городов с населением меньше 1 млн. Весну больше любят жители Москвы, Санкт-Петербурга (27%) и сёл (26%), осень — жители городов-миллионников (14%).

Опрос проведен 25 ноября 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зима 2019−2020 гг. будет носить непостоянный и переменчивый характер с частой сменой теплой и холодной погоды.

Подробности: Глава Гидрометцентра предрёк России переменчивую зиму