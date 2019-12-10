Новосибирск, , 11:13 — REGNUM Бывший директор новосибирского планетария Сергей Масликов разместил на своей странице в социальной сети Fаcebook видео, на котором он показал, «как правильно собирать сумку в СИЗО».

Напомним, Масликова находится под следствием с 2018 года. Сначала он обвинялся в получении взятки, затем в злоупотреблении полномочиями, потом снова в получении взятки. По данным следствия, с 2014 по 2017 год он сдавал в аренду имущество планетария без соответствующего разрешения.

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«Завтра я услышу приговор суда. Конечно, очень надеюсь, что останусь на свободе. Но в наше время нужно быть готовым ко всему. Поэтому я решил собрать сумку, а заодно снял видео «Как правильно собрать сумку в СИЗО». Друзья, отнеситесь к этому без драматизма, а лучше — с долей юмора, особенно если завтра сумка мне не пригодится», — пояснил Сергей Масликов.

Заседание суда, на котором должен был быть оглашён приговор, состоялось сегодня, 10 декабря. Прокурор потребовал лишить Масликова свободы на три года. Но как сообщил сам экс-директор новосибирского планетария, собранная накануне сумка ему не пригодилась.

«Сегодня судья отказалась выносить приговор. Она предложила стороне обвинения конкретизировать, в чём именно обвиняется подсудимый. Напомню, что первоначально я обвинялся во взятке (ст. 290), в августе прошлого года обвинение заменили на «злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285), но вскоре вернулись к первоначальному варианту. И вот совсем недавно, в прениях, уже на финише рассмотрения дела в суде обвинитель вновь вернулся к статье 285. Такие вот метания», — пояснил Сергей Масликов.

По его словам, 16 декабря (по прошествии более 22 месяцев после открытия дела), «мы всё же узнаем, в чём конкретно меня обвиняют».

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