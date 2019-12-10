Тюмень, , 11:08 — REGNUM В Тюменской области региональный материнский капитал может вырасти почти в 2,5 раза. Соответствующее предложение внесено в областной парламент правительством региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С 2020 года предлагаются выплаты на первого рожденного или усыновленного ребенка в Тюменской области в размере 150 тыс. рублей. Региональный материнский капитал, который ныне составляет 40 тыс. рублей, может вырасти до 100 тыс. рублей.

На эти цели на 2020 год из бюджета Тюменской области планируется затратить около 1,5 млрд рублей.

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