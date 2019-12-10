Тбилиси, , 11:14 — REGNUM Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии подтвердила, что четверо жителей страны были задержаны на территории Южной Осетии. Об этом 9 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на пресс-службу силовиков.

«Ведется активная работа для освобождения грузинских граждан», — рассказали журналистам в СГБ.

В ведомстве также рассказали, что о происшествии сразу известили Миссию мониторинга ЕС в Грузии (EUMM), и якобы благодаря этому удалось освободить одного из задержанных, который являлся несовершеннолетним.

Как передавало ИА REGNUM, о задержании четверых жителей Грузии в Южной Осетии стало известно 9 декабря. По информации южноосетинского Комитета государственной безопасности, они занимались незаконной рубкой дров.

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