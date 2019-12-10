Нур-Султан, , 11:04 — REGNUM Увеличить стипендию волонтерам предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии закрытия года молодежи в республике, сообщает 10 декабря агентство «Казинформ».

"Думаю, правительство решит этот вопрос», — сказал глава государства. Он также отметил, что для студентов, получающих платное образование, необходимо внедрить систему социальных студенческих кредитов, которые позволят засчитывать академические кредиты за счет волонтерских часов.

Президент подчеркнул, что в республике необходимо развивать корпоративное волонтерство. «Государственный аппарат и национальные компании могут начать с себя», — добавил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019 год в Казахстане был объявлен Годом молодежи. В рамках этой инициативы в республике был реализован ряд социальных проектов в поддержку молодежи.

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