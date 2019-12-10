Красноярск, , 11:03 — REGNUM От Красноярского края на общероссийскую новогоднюю ёлку в Кремль отправятся 94 школьника из 43 муниципалитетов. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве образования.

В состав делегации вошли учащиеся в возрасте от десяти до 13 лет. Это отличники учёбы, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детдомов и школ-интернатов и другие.

Сопровождать красноярских школьников будут педагоги, медик и представители силовых структур. Домой школьники вернутся 27 декабря.

В минобразования края напомнили, что для детей эта поездка бесплатная. Средства на трансферт и перелёт выделили из краевого бюджета, на проживание — из федерального.

Как сообщало ИА REGNUM, главная новогодняя ёлка России состоится 25 декабря в Государственном Кремлёвском дворце.

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