Москва, , 11:06 — REGNUM Ни один теракт не был совершён в России в 2019 году благодаря работе спецслужб. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников 10 декабря на заседании Национального антитеррористического комитета в Москве.

Он сообщил, что в текущем году уничтожены 32 боевика, включая девятерых главарей террористов. Кроме того, 41 главарь бандитских групп и 241 боевик задержаны. В руках силовиков оказались и 606 пособников террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Бортников сообщил, что с начала 2019 года на территории России было предотвращено 39 терактов. Замыслы террористов были пресечены на стадии подготовки.

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