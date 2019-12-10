Барнаул, , 10:57 — REGNUM В виду того что сегодня, 10 декабря, в Международный день прав человека, президент России Владимир Путин встретится с региональными уполномоченными по правам человека, корреспондент ИА REGNUM узнал, каким был год для уполномоченного по правам ребёнка в Алтайском крае Ольги Казанцевой.

В 2018 году к детскому омбудсмену поступило 1991 обращение. Из этого количества восстановить полностью или частично права удалось лишь в 316 случаях. Больше всего обращений относится к сфере жилищно и жилищно-коммунального законодательства. На втором по актуальности месте вопросы социального страхования и обеспечения.

«Граждане жаловались на сложность в получении жилых помещений из муниципального жилищного фонда — 21 (в 2017 г. — 30), трудности с переселением из аварийного и ветхого жилья — 21 (в 2017 г. — 23), на предоставление и качество жилищно-коммунальных услуг — 69 (в 2017 г. — 46), обжаловали деятельность управляющих организаций — 28 (в 2017 г. — 13). В 2 раза больше поступило жалоб на деятельность управляющих компаний (в 2018 г. — 28, в 2017 г. — 13)», такие данные обозначены в официальном докладе омбудсмена.

Ольга Казанцева также отмечает, что чаще жители Алтайского края стали обращаться с просьбами оказать содействие в установлении или пересмотре группы инвалидности (в 2018 г. — 29, в 2017 г. — 17). При этом просьб о содействии в обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение поступило в ва раза меньше.

Практически перестали поступать жалобы, связанные с отнесением граждан к категории лиц, подвергшихся воздействию ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (в 2018 г. — 2, в 2017 г. — 15).

Вместе с тем, значительное место занимают вопросы уголовно — процессуального законодательства — 292 обращения. Отмечается ежегодное увеличение количества жа — лоб на действия сотрудников правоохранительных органов.

Как уже сообщило ИА REGNUM, сегодня, 10 декабря, в Международный день прав человека, президент России Владимир Путин проведёт в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В центре внимания — совершенствование судебной системы, поддержка соотечественников за рубежом, защита прав несовершеннолетних.