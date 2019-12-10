Амстердам, , 10:52 — REGNUM Военный суд г. Арнхем (Arnhem) осудил майора Марко Кроон (Marco Kroon) на 100 часов общественных работ за насилие в отношении полицейских и хулиганство. Приговор соответствует требованию прокуратуры.

В 2009 г. Кроон стал первым за 54 лет военнослужащим в Нидерландах, получившим самую почётную награду страны — Военный орден Вильгельма. Причиной награждения стала проявленная храбрость в бою во время военных действий в Афганистане.

В марте с. г. во время карнавала Кроон был задержан в г. Хертогенбос и оштрафован за то, что он мочился в общественном месте. Во время задержания он показал свой член женщине-полицейской и ударил её коллегу головой.

Суд сочёл отягчающим обстоятельством совершение Крооном двух преступлений в течении одного вечера под влиянием алкоголя. Судья назвал его поведение непочтительным и напомнил, что Кроона, как военного, обучали деэскалирующему поведению.

Кроон заявил, что подаст аппеляцию на решение суда. Пока неясно, каким образом дело скажется на его военной карьере. В министерстве обороны рассматривают возможность дисциплинарных мер против Кроона.