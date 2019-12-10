Мадрид, , 10:42 — REGNUM Лагеря для беженцев в Азии и Африке все больше страдают от экстремальных погодных явлений. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявления представителей гуманитарных агентств на конференции ООН по климату, проходящем в Мадриде.

В соответствии с заявлениями, погодные условия значительно усугубили проблемы, с которыми беженцы сталкиваются по всему миру, поскольку из-за них уже перемещенные лица в некоторых случаях были вынуждены переехать снова.

Ученые предупреждают, что наводнения и сильные шторма станут новой нормой, если планета продолжит нагреваться с нынешней скоростью, что станет дополнительной трудностью для тех, кто уже был перемещен в результате вооруженного конфликта.

По словам представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), когда тропический циклон «Идай» обрушился на Юго-Восточную Африку в марте этого года, погибли более 1000 человек, кроме того, серьезно пострадал и лагерь для беженцев в Зимбабве.

Они сказали, что многие жители лагеря для беженцев Тонгогара, в котором проживает около 13 000 беженцев в районе Чипинге, были ранены.

«Около 2000 домов беженцев, в основном построенных из глиняного кирпича, были полностью или частично повреждены», — заявили в то время в УВКБ ООН.

«Более 600 уборных рухнули, и существует опасность загрязнения воды из скважин из-за паводковых вод. Существует реальная опасность вспышки заболеваний, передаваемых через воду», — говорится в заявлении.

По данным УВКБ ООН, помимо лагеря в Зимбабве от экстремальных погодных условий в последние несколько лет пострадали лагеря для беженцев в Йемене, Ливане, Судане, Южном Судане, Нигерии, Мозамбике и Бангладеше.