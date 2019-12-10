Москва, , 10:34 — REGNUM Продолжается замалчивание проблем судейства на Всероссийской олимпиаде по литературе. О них было сообщено в специальном сюжете канала РБК.

Группа ВК «Типичный олимпиадник», регулярно освещающая события вокруг Всероссийской олимпиады школьников, в течение почти четырех суток не завершила премодерацию сообщения участниц дискуссии всему заинтересованному сообществу о передаче канала РБК «Школьники против ВСОШ. Битва умов».

Теперь этот сюжет, о котором сообщало ИА REGNUM, опубликован в сети без участия сообщества победителей олимпиад: здесь.

Читайте ранее в этом сюжете: Кто и зачем обессмысливает всероссийские олимпиады школьников?