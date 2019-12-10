Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Лауреат Нобелевской премии по химии-2018 Фрэнсис Арнольд вошла в совет директоров корпорации Alphabet (Google — ее дочерняя компания). Об этом на своей странице в Twitter написал глава Google Сундар Пичаи.

«Я рад приветствовать Фрэнсис Арнольд в совете директоров Alphabet», — написал он.

Он отметил, что она принесет «академический и отраслевой опыт своей работой в областях химии, инженерии, возобновляемой энергии и других».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с должности председателя совета директоров Alphabet ушел Эрик Шмидт, который работал в корпорации 17 лет. Гендиректор Alphabet Ларри Пейдж, комментируя уход Шмидта, заявил, что «настало время эволюции» в компании.

Читайте также: Бывший глава Google вышел из правления Alphabet