Сеул, , 10:46 — REGNUM По предварительным данным, никто из южнокорейских туристов не пострадал при извержении вулкана в Новой Зеландии. Об этом KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

По их словам, извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло в 14:10 по местному времени. Отмечается, что в момент извержения недалеко от вулкана находились около 50 человек.

Отмечается, что вероятность причинения вреда жизни и здоровью южнокорейцев, проживающих в городе Тауранга, расположенном в 80 км от острова Уайт-Айленд, также мала.

По данным правоохранительных органов Новой Зеландии, в результате извержении пять человек погибли, восемнадцать — получили ранения. В настоящее время на острове все ещё находятся около 27 туристов.