Москва, , 10:28 — REGNUM Перед новогодними праздниками Роскачество провело проверку оливкового майонеза, в некоторых случаях реальная жирность не соответствовала заявленной, однако в целом товар качественный, сообщает ведомство.

В рамках проверки экспертами было исследовано 18 самых популярных на отечественном рынке марок оливкового майонеза стоимостью от 24 до 99 рублей по 31-й позиции качества и безопасности. Каждый образец соответствует требованиям качества и безопасности, все получили высшую оценку по органолептическим показателям.

Лишь в четырёх случаях Росстат выявил незначительные расхождения массовой доли жира с заявленной на упаковке — до 2%.

Ни в одном образце не выявлено токсичных веществ, радионуклидов, пестицидов и патогенных микроорганизмов. Содержание трансжиров в проверенных образцах майонеза не превысило 0,1% при допустимой норме — не более 2%.

В каждом образце проверка выявила ДНК оливок. Это означает, что в продукте на самом деле содержится масло оливы, а не химические заменители. Содержание яичных продуктов также соответствует требованиям ГОСТа, сообщает ведомство.

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