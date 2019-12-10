Суровикино, , 10:06 — REGNUM Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области, сообщили 10 декабря в пресс-службе регионального СК. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть мальчика наступила в результате переохлаждения.

Мать погибшего ребёнка рассказала, что накануне трагедии она в компании двух своих приятелей распивала спиртные напитки. Гости покинули дом около 06:00, ребёнок всё это время находился в доме, утверждает она. Однако, когда женщина проснулась через несколько часов, то обнаружила замёрзшего мальчика на улице. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным, эта семья характеризуется посредственно, соседи неоднократно видели 25-летнюю мать погибшего мальчика в состоянии алкогольного опьянения. В ходе расследования уголовного дела правоохранительные органы, в том числе, дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов системы профилактики.

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