Барнаул, , 10:05 — REGNUM Судя по рейтингу регионов, где меньше всего курят и пьют, в России, в зависимости от распространения вредных привычек, выделились географические макрорегионы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат экономических наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия). Комментируя данные РИА «Новости» о том, что самый здоровый образ жизни в России ведёт население северокавказских республик, он пояснил:

«Северный Кавказ можно в этом плане рассматривать как благополучную территорию, а районы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, напротив, являются неблагополучными. По существу, речь идет об определенных различиях в менталитете населения территорий в пределах Российской Федерации. Очевидно, и рейтинг это подтверждает, что регионы страны отличаются разной приверженностью к здоровому образу жизни. Для государства изучение подобного рейтинга имеет значение в плане разработки необходимых управленческих решений для коррекции причин, способствующих распространению вредных привычек».

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу российских регионов по отсутствию вредных привычек, обнародованному РИА Новости, самый здоровый образ жизни в России ведёт население северокавказских республик — Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В то же время антилидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В пятерку аутсайдеров вошли Камчатка, Магаданская область, Бурятия и Еврейская автономная область.

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