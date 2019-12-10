Барнаул, 10 декабря 2019, 10:05 — REGNUM Судя по рейтингу регионов, где меньше всего курят и пьют, в России, в зависимости от распространения вредных привычек, выделились географические макрорегионы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат экономических наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия). Комментируя данные РИА «Новости» о том, что самый здоровый образ жизни в России ведёт население северокавказских республик, он пояснил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу российских регионов по отсутствию вредных привычек, обнародованному РИА Новости, самый здоровый образ жизни в России ведёт население северокавказских республик — Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В то же время антилидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В пятерку аутсайдеров вошли Камчатка, Магаданская область, Бурятия и Еврейская автономная область.
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