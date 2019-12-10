Екатеринбург, , 09:56 — REGNUM Ещё один авиаперевозчик откроет рейсы из Екатеринбурга в Омск и обратно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Рейсы анонсировала авиакомпания Utair. Они появятся с 11 января 2020 года и будут осуществляться по понедельникам и субботам на самолёте ATR 72−500, в котором смогут поместиться до 70 пассажиров.

Ожидаемое время в пути составит 2 часа 5 минут. Вылетать из Екатеринбурга самолёт будет в 15:05 по местному времени, отправляться из Омска — в 12:45 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший свердловский политик Александр Бурков стал губернатором Омской области. На посту главы региона Бурков сменил Виктора Назарова, который возглавлял область с 2012 года.

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