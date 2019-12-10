Амстердам, , 09:53 — REGNUM Организаторы традиционных новогодних праздничных костров в Схевенинген и в Дяундорпе разместили уведомление о смерти праздничных костров в социальной сети Фейсбук. Уведомление содержит приглашение на «кремацию» костра. В этом году праздничные костры впервые за много лет отменены, после того как организаторы не смогли удовлетворить требованиям городских властей о мерах безопасности. После этого в Дяундорпе несколько дней и ночей было неспокойно.

В уведомлении пишется:"Гори в мире, праздничный костёр». Говорится также об «убийстве» традиции.

«Кремация» назначена 15 декабря на пляже в Дяундорпе.