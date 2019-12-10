Москва, , 09:43 — REGNUM Специалисты Роскачества проверили 18 популярных марок оливкового майонеза и назвали лучшие их них. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, по итогам испытаний лучшими были признаны «Ряба», «Слобода», «Московский провансаль», «Сдобри», «Скит», «Миладора», ЕЖК и mr. Ricco.

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Вместе с тем отмечается, что вся проверенная продукция безопасна, во всех образцах была выявлена ДНК оливок, что свидетельствует о присутствии масла оливы в составе майонеза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество разработало рекомендации по выбору настоящего майонеза. Так, в майонезе около 40% занимают масло, вода и яичные продукты, если среди ингредиентов выбранного продукта нет яиц или хотя бы желтка или яичного порошка, то это уже не майонез, а майонезный соус.

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