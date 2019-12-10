Кейптаун, , 09:51 — REGNUM Известный южноафриканский активист и сторонник движения против апартеида Бен Турок скончался в возрасте 92 лет. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, он был пожизненным членом правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АНК).

«Он всегда был откровенен и посвятил всю свою жизнь борьбе за свободу, равенство и социальную справедливость в ЮАР», — сказал в официальном заявлении его сын Иван Турок.

«Он был верным пожизненным членом АНК, но сохранял независимость повсюду. Нам будет не хватать его мудрости и советов», — добавил он.

Местные СМИ сообщили, что Турок, который также являлся бывшим членом Коммунистической партии Южной Африки (SACP), некоторое время находился в больнице в Кейптауне.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил соболезнования в связи с кончиной Турка в Твиттере, отметив, что он был «единственным выжившим членом первоначального подпольного руководства» SACP.

По информации журналистов, Турок провел три года в тюрьме за свою деятельность по борьбе с апартеидом, а затем отправился в изгнание, после чего вернулся в ЮАР после отмены запрета на деятельность АНК, SACP и других политических движений в 1990 году.