Оренбург, , 09:36 — REGNUM В Оренбургской области в ступил в законную силу приговор, вынесенный матери и отчиму несовершеннолетнего ребенка. Супруги проходили фигурантами по делу о групповом изнасиловании дочери женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Суд первой инстанции назначил мужчине 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год и восемь месяцев. Доказано восемь эпизодов инкриминируемого отчиму преступления.

Мать обвинили не только в преступлении против половой неприкосновенности девочки, но и в ненадлежащем исполнение родительских обязанностей, а также жестоком обращении. Женщину приговорили к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года.

Мать посчитала вердикт суда слишком суровым и обжаловала его. Суд апелляционной инстанции оставил решение коллег Оренбургского районного суда без изменения, посчитав его справедливым.