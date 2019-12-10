Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM Санкт-Петербург во вторник оказался под влиянием холодного атмосферного фронта, из-за чего декабрьские дожди превратятся в мокрый снег, а столбик термометра опустится до минусовой отметки. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как и все предыдущие дни, погода в городе на Неве будет облачной, в первой половине дня пройдут кратковременные дожди, а после обеда они перейдут в мокрый снег и в снег. Температура воздуха в начале дня будет около +4… +6°, по области +1… +6°, к вечеру в Санкт-Петербурге 0… — 2°, по области −4… +1°.

Из-за этих температурных качелей на дорогах образуется гололедица. Также в течение дня будет дуть юго-западный, с переходом на северо-западный, ветер с порывами до 5−10 м/с.

«Атмосферное давление будет расти, и барометры покажут 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы», — сказал специалист.