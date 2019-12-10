Владивосток, , 09:46 — REGNUM В рамках экспедиционного завоза в 2019 году корабли и суда Тихоокеанского флота в соответствие с установленными нормами полностью обеспечили топливом и продовольствием более 90 отдалённых постов и маяков ТОФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Для нужд отдалённых военных объектов перевезено около 10 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, порядка 22 тыс. тонн угля и дров. Также подразделениям, дислоцированным на побережье Тихого океана, Охотского и Берингова морей, в островной зоне доставлено 300 тонн продовольствия и более 5 тонн вещевого имущества, котельное топливо и медикаменты.

Доставка материальных средств по плану экспедиционного завоза осуществлена в установленные сроки и в полном объёме, сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц в жилом районе «Снеговая падь» во Владивостоке вручил ключи от квартир 300 военнослужащим Тихоокеанского флота. До конца года будет сдан ещё один дом на 190 квартир.