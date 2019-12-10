Троицк, Челябинская область, , 09:26 — REGNUM Челябинский областной суд отменил оправдательный приговор руководителю отдела ГИБДД по Троицку Марату Хакимову. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор был вынесен 16 сентября. Следователи решили, что в сентябре 2013 года Хакимов превысил полномочия, дав подчинённому указание не привлекать задержанного сотрудника полиции за вождение в пьяном виде. Но горсуд посчитал, что начальник невиновен.

Прокурор обжаловал это решение. Сейчас дело будет рассмотрено снова, уже в другом судебном составе.