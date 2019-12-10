Москва, , 09:25 — REGNUM В Москве зимой для всех желающих научиться играть в керлинг проведут бесплатные занятия в городских парках, сообщается на портале мэра столицы.

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Уроки по запусканию камней проведут в саду «Эрмитаж», парке «Фили» и парке 50-летия Октября. На мастер-классы приглашаются взрослые и дети старше семи лет.

На тренировки по керлингу предварительная регистрация не нужна. Занятия продлятся до 29 февраля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой в парках Москвы начнут работать необычные тематические выставки.

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