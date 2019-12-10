Оренбург, , 09:22 — REGNUM В Оренбурге в рамках рассмотрения громкого коррупционного дела, фигурантом которого является экс-глава города Евгений Арапов, стали известны новые подробности. В частности, появилась информация о том, что на счете супруги экс-градоначальника выявлено 52 млн рублей, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

По данным следствия, с сентября по октябрь на счет, к которому привязан номер телефона жены бывшего мэра, поступило более 1 млн рублей от различных компаний. По мнению следствия, это доказывает лоббирование Евгением Араповым интересов этих фирм.

Между тем адвокат Игорь Рева заявил, что банковский счет не принадлежит супруге экс-мэра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший глава города задержан летом 2018 года. Ему инкриминируют взяточничество и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

По данным информресурсов, вскоре после задержания Евгения Арапова были закрыты два банковских счета, принадлежавшие отцу экс-мэра. Право пользования этими счетами имели и экс-глава города, и его жена. В общей сложности со счетов сняли почти 62 млн рублей. Владелец счетов не смог пояснить происхождение денег и их исчезновение.