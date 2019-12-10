Владивосток, , 09:31 — REGNUM Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц вручил ключи от квартир трёмстам военнослужащим во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Торжественное мероприятие прошло в районе «Снеговая падь», где строятся квартиры для военнослужащих. Поздравляя новосёлов с важным событием в их жизни, командующий ТОФ отметил, что строительство нового жилья в микрорайоне для военнослужащих благодаря заботе руководства Министерства обороны возобновлено: в ближайшие дни планируется заселение ещё одного полностью готового дома на 190 квартир. Таким образом комфортное жильё во Владивостоке в этом году получат 490 семей военнослужащих.

После завершения торжественной части и перерезания символической ленточки адмирал Сергей Авакянц осмотрел одну из квартир в новостройке и пожелал жильцам счастья, комфорта и семейного уюта.

Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжат совершенствовать систему социальных гарантий для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, об этом 27 июня заявил президент РФ Владимир Путин на приёме в честь выпускников военных вузов в Кремле.