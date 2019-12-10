Нальчик, , 10:07 — REGNUM Семья, лишившаяся дома и всего имущества при взрыве газа в городе Чегеме в Кабардино-Балкарии, будет обеспечена жильем. Местные власти обещают предоставить семье на временное пользование двухкомнатную квартиру со всеми коммунальными удобствами.

«Принято решение предоставить пострадавшим во временное пользование двухкомнатную квартиру площадью около 50 кв. м из муниципального жилого фонда в селе Звездном до полного восстановления уничтоженного дома. Сейчас там делаем косметический ремонт и туда можно будет въехать», — цитирует ТАСС главу администрации Чегемского района Юрия Борсова.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа с последующим возгоранием в частном доме в Чегеме произошел вечером 2 декабря. В результате пострадала семья из пяти человек, в том числе трое мальчиков двух, трех и четырех лет. На следующий день семью доставили в ожоговый центр в Нижнем Новгороде, где один из братьев, получивший наиболее сильные ожоги, скончался спустя несколько дней.

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