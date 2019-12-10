Москва, , 09:15 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров РФ с 1 января 2020 года будут проиндексированы на 6,6%, что обеспечит рост выплат в среднем на 1 тыс. рублей в месяц. Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырастет в 2020 году до 16,4 тыс. рублей.

«Напоминаю вам, дорогие друзья, всем сотрудникам ПФР и журналистам: это не прибавка к пенсии, это индексация по закону! И ничего тут выдающегося и сверхъестественного нет. Раньше прибавляли в среднем 500 рублей, теперь — 1000. Подчёркиваю, в среднем!» — отметил Миронов в Facebook.

Причем, указал он, большинство пенсионеров, у которых пенсия — 8 тыс. рублей, получат и того меньше.

«Поэтому всем кричащим о «прибавках» лучше попросту помолчать и не позориться. Стыдно! «Коммуналка», цены на продукты и лекарства давно «сожрали» эти жалкие подачки, а народ продолжает нищать», — возмущен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ПФР отметили, что повышение пенсий и пособий пройдет с учетом нового механизма индексации. В начале 2019 года некоторые пенсионеры с невысокими пенсиями не получили ожидаемую прибавку после индексации, поскольку новый размер выплаты превысил порог прожиточного минимума в регионе, и в результате эти люди лишились соцдоплаты. В 2020 году такой ситуации не возникнет, уверены в ПФР.