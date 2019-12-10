Заиграевский район, Бурятия, , 09:10 — REGNUM В Заиграевском районе Бурятии наградили прохожего, который спас замерзающую трёхлетнюю девочку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Также главе посёлка Новоильинск передали подарок и благодарность для женщины, нашедшей в сугробе малышку полутора лет», — добавили в руководстве района.

Напомним, сразу два шокирующих случая произошло в районе за две недели. Так, рано утром 16 ноября местная жительница обнаружила на снегу на улице полуторагодовалую девочку. В больнице, куда она принесла ребёнка, диагностировали обморожение кистей, лица и общее переохлаждение организма девочки.

Спустя две недели в Заиграевском районе прохожий нашёл на обочине дороги трёхлетнюю девочку. В больнице ей также диагностировали переохлаждение и обморожение стоп.

В обоих случаях, по предварительным данным, были виноваты пьяные родственники. В первом случае — мать, во втором — родственник, забывшие зимой на улице детей.

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