Париж, , 09:10 — REGNUM Социальная сеть Twitter опубликовала рейтинг самых популярных публикаций, которые были наиболее отмечены во Франции и на международном уровне в течение 2019 года, передает BFM TV.

Согласно рейтингу, пожар в соборе Нотр-Дам в апреле 2019 года стал «самым комментируемым» событием в мире. Хэштег «#NotreDame» поднялся на вершину списка хэштегов, связанных с наиболее популярными новостями этого года.

Среди наиболее распространенных и известных личностей, отмеченных во Франции, по версии Twitter, остается футболист Килиан Мбаппе (8-й самый упоминаемый спортсмен) и президент Эммануэль Макрон (9-й по популярности политический деятель).

Наконец, самым «любимым» во Франции твитом стало послание главы Франции Эммануэля Макрона, где президент выразил благодарность французским «геймерам» за их мобилизацию на благо Института Пастера в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября 2019 года президент Франции похвалил французских геймеров и организаторов марафона Z Event, которым удалось собрать €3,5 млн во время благотворительной онлайн-трансляции.

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