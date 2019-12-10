Хасавюрт, Дагестан, , 10:06 — REGNUM Десятки убитых бродячих собак со вспоротыми животами обнаружили зоозащитники в одном из оврагов дагестанского города Хасавюрта. Фото и видео, якобы сделанные недалеко от местного приюта, распространились в социальных сетях.

Сообщается, что питомник ООО «Коммунальщик» получал бюджетные деньги на отлов и стерилизацию бродячих собак. Однако животных стерилизовали лишь на бумаге, а на самом деле убивали их и выбрасывали в овраг. Информацию о жестоком обращении с животными в приюте в настоящее время проверяют полиция.

В ситуацию также вмешался председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы, координатор федерального проекта «Чистая страна» Владимир Бурматов. Он сообщил, что в МВД Дагестана был направлен депутатский запрос с требованием возбудить уголовные дела по фактам жестокого обращения с животными и нецелевого расходования бюджетных средств, а также, возможно, халатностью ряда чиновников.

«Сегодня стало известно, что полиция начала проверку информации об издевательствах над собаками в приюте в городе Хасавюрте. Кроме того, по словам полицейских, у них есть сигналы о подобных безобразиях и из других городов республики —. Избербаша и Буйнакска. Так что улей мы разворошили серьезный», — написал Бурматов на своей странице в Instagram.

Запросы депутаты также направили в прокуратуру и в адрес главы Дагестана Владимира Васильева. Позже, в другой публикации Бурматов сообщил, что хозяином заваленного трупами приюта в Хасавюрте оказался местный депутат.

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