Оренбург, , 09:00 — REGNUM Решение о запрете выступления российских спортсменов под национальным флагом, а также о запрете проведения международных соревнований в России, с одной стороны, носят политический характер, а с другой — это результат фактического вмешательства государства. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM оренбургский политтехнолог Кирилл Шкилёв.

«Ведь то, что переданную базу правили, никто не отрицает. И сейчас самая правильная реакция, которую поддержали бы и спортсмены, и общественность, — это поиск и наказание конкретных ответственных. Ведь пока не названы имена тех, кто мухлевал с базой, виновными считаемся все мы — народ России. А страдают в итоге конкретные спортсмены. Тот курс на открытость России миру, который был заявлен и блестяще продемонстрирован во время проведения чемпионата мира по футболу, вот этот курс споткнулся о бездарную работу конкретных людей. И мы должны знать их имена», — сказал он.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 9 декабря вынесло решение о запрете России участвовать международных соревнованиях и проводить их в течение четырех лет.