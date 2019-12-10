Москва, , 08:38 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбрать сладкие новогодние подарки для детей. Главное правило — подарки нужно приобретать в магазинах и супермаркетах, сообщается на сайте ведомства.

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На этикетке сладкого подарка обязательно должны быть указаны: наименование, состав, количество, дата изготовления и срок годности, сведения о наличии ГМО. Сладкие подарки должны храниться при температуре +15, +17 °С.

В составе сладкого подарка должны отсутствовать: усилители вкуса, ароматизаторы, консерванты и синтетические красители. Если внутри подарка есть игрушка, она должна находиться в отдельной упаковке.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 декабря Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров.

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