Хабаровск, , 08:30 — REGNUM 27 школьников из Хабаровского края поедут на Кремлевскую ёлку. Поездка назначена на 24 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На Кремлевскую ёлку отправятся победители школьных олимпиад, воспитанники детских домов, дети из малоимущих семей из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Солнечного, нанайского, Амурского, Бикинского, Вяземского, Ульчского, Аяно-Майского, Хабаровского районов и района им. Лазо.

Как сообщили в министерстве образования Хабаровского края, в этом году Хабаровскому краю увеличена квота — вместо 20 учащихся в Москву, на главную ёлку страны, поедут не 20, как обычно, а 27 детей. 25 декабря юные хабаровчане примут участие в театрализованном представлении с Дедом Морозом и Снегурочкой, где им вручат новогодние подарки. Также запланировано посещение интерактивной программы «Живая планета».

Как сообщало ИА REGNUM, главная площадь столицы Хабаровского края к Новому году будет украшена ледяной крысой. Грызун — символ 2020 года станет главным элементом праздничной композиции. 20-метровую главную ёлку края соберут из 199 живых елей.