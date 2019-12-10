Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:26 — REGNUM С 7:30 утра до 12 часов дня по местному времени в коммерческой столице Танзании, Дар-эс-Саламе, пройдет церемония прощания с миллиардером Али Муфуруки, известным как «отец частного сектора Танзании». Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на официальное заявление представителя Погребального комитета миллиардера.

По информации журналистов издания, в 2012 году капитал комитета оценивался в 110 миллионов долларов США.

Напомним, что 60-летний Муфуруки скончался в субботу, 7 декабря, в одной из больниц ЮАР. Его тело было доставлено на родину вечером в понедельник, 9 декабря, передает газета. Муфуруки входил в десятку богатейших людей Танзании и был владельцем компании Infotech Investment Group и сети магазинов Wolworth. Он также является основателем сообщества «Круглый стол генеральных директоров танзанийских компаний».

«Я глубоко огорчен новостью о смерти моего друга Али Муфуруки. Я буду помнить его как патриота, внесшего огромный вклад в бизнес и консалтинговые услуги для правительства», — написал президент Танзании Джон Магуфули по случаю смерти миллиардера на своей странице в Твиттере.

Как сообщают журналисты, поминальную церемонию, которая пройдет 10 декабря, предположительно, возглавит Балози Али Мпунгве, а официальную речь от «Круглого стола гендиректоров танзанийских компаний» произнесет председатель сообщества Санджай Ругхан. Погребальную службу проведет шейх по области Дар-эс-Салам Аль Хад Мусса Салюм, передает издание. А соболезнования от лица СМИ выразит исполнительный директор компании Mwananchi Communications Фрэнсис Нанаи, отмечают в газете.