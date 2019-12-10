Екатеринбург, , 08:21 — REGNUM В Екатеринбурге прошёл первый открытый чемпионат рабочих профессий Baby Skills для воспитанников детских садов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

В мероприятиях, которые прошли на площадке лицея № 180, участвовали 90 дошколят, 30 экспертов и 19 сотрудников детских садов и родителей. Юные участники попробовали свои силы в 15 профессиях.

Напомним, что идея проводить чемпионат рабочих профессий для самых маленьких уральцев, с целью сформировать ранее представление о трудовой профессиональной деятельности, зародилась в коллективе детского сада № 247. Она была поддержана управлением образования Чкаловского района Екатеринбурга. В итоге весной 2019 года в областном центре был проведён районный чемпионат Baby Skills.