Париж, , 08:20 — REGNUM Забастовка общественного транспорта в Париже и пригороде продлится до среды, 11 декабря, сообщает Le Figaro.

«Генеральные ассамблеи проголосовали за продление забастовки как минимум до среды», — заявил Филипп Мартен, заместитель генерального директора RATP, госструктуры, управляющей общественным транспортом в Париже.

В профсоюзах сообщили о желании продлить забастовку до четверга или пятницы включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, забастовка французских железных дорог SNCF, начавшаяся в четверг, 5 декабря, против пенсионной реформы во Франции продолжится 10 декабря.

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