Менло-Парк, США, , 08:17 — REGNUM Миллионы пользователей не смогут пользоваться мессенджером WhatsApp после 31 декабря 2019 года. Приложение перестанет работать с операционной системой Windows Phone, Android до версии 2.3.7 и iOS до 8-й версии включительно, сообщает Daily Mail.

Мессенджер, говорится в публикации, постепенно прекращает поддержку платформ, которые не позволяют в будущем расширять возможности приложения. Принадлежащий компании Facebook сервис будет работать с устройствами, управляемыми Android 4.0.3 и выше, и iPhone, работающими на iOS 9 и более поздних версиях.

«В iOS 8 вы больше не можете создавать новые учетные записи или проверять существующие учетные записи», — пояснили в компании.

Приложение WhatsApp, активное в настоящее время на устройстве iOS 8, будет работать до 1 февраля 2020 года. Оно продолжит работать в смартфонах с операционной системой Linux KaiOS 2.5.1 и старше, включая JioPhone и JioPhone 2.

Как сообщало ИА REGNUM, разработчики WhatsApp призвали пользователей обновлять операционные системы на своих устройствах еще в октябре 2019 года.

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