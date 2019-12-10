Буниа, Конго, , 08:09 — REGNUM Международная организация «Врачи без границ» прекратила свою деятельность в провинции Итури на востоке ДР Конго на фоне регулярных нападений боевиков на сотрудников организации, находящихся на передовой в кампании по борьбе с распространением лихорадки Эбола. Об этом передает RFI Kiswahili.

«Неизвестными была предпринята попытка нападения на медицинский пункт Биакато Мине, поэтому мы приняли решение свернуть нашу деятельность в регионе», — заявил представитель организации «Врачи без границ» Иве Нджади.

Он добавил, что помимо угрозы сотрудникам организации причиной данного решения стала разрушенная на фоне беспорядков инфраструктура, необходимая для борьбы с Эболой.

По информации журналистов радиостанции, прекращение деятельности организации произошло через месяц после убийства известного журналиста и активиста по борьбе с Эболой в области Лвемба.

Как сообщили представители гражданских организаций, прекращение деятельности «Врачей без границ» может спровоцировать скачок новых заражений Эболой. По этому случаю глава комитета по борьбе с Эболой Жан-Жак Муйембе призвал жителей региона оказывать поддержку мерам по борьбе с распространением заболевания.

«Мы призываем жителей придерживаться той же позиции, что и жители Бутембо и Бени, а также других регионов, где вспышку заболевания удалось взять под контроль, в противном случае ситуация ухудшится», — заявил Муйембе.