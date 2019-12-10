Оренбург, , 08:06 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор двум сестрам, которые признаны виновными в крупном мошенничестве и пособничестве в совершении преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Бугурусланском районном суде региона.

Как установлено в суде, две женщины обманывали сотрудников Пенсионного фонда, предоставляя электронные документы с ложными сведениями. Объем похищенных денег составил 30 млн 990 тыс. 485 рублей 50 копеек.

Одной сестре назначено пять лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Вторая сестра получила условное наказание — два года с испытательным сроком три года. Приговор в законную силу не вступил.