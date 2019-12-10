Москва, , 07:58 — REGNUM На католическое Рождество российские туристы отдают предпочтение путешествиям в Чехию и Германию, следует из исследования сервиса Туту.ру.

Сервиса проанализировал продажу билетов на чартерные авиарейсы из России в Европу на рождественский период. Больше всего бронирований пришлось на Прагу, Дюссельдорф, Мюнхен, Берлин, ещё туристы ценят Ригу и Париж. Также в топ-10 вошли Вена, Франкфурт-на-Майне, Рим и Белград. Интересно, что из списка в этом году выпала Барселона, занявшая только двенадцатую строчку.

В этом году в декабре на Европу пришлось 8% от всех забронированных российскими туристами авиабилетов. Количество выбравших европейские туры в эти даты, сократилось на 4% по сравнению с прошлым годом.

Средняя стоимость перелёта в Европу из России увеличилась на 2%. На семи направлениях из десятки самых популярных замечено снижение цен. Самое серьёзное — на перелёт в Белград (на 12%).