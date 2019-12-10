Кемерово, , 07:52 — REGNUM В Кузбассе за незаконно срубленные хвойные деревья браконьеры платят двойную сумму ущерба, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

По словам исполняющего обязанности начальника департамента лесного комплекса региона Максима Яковлева, сделано это для предотвращения браконьерской заготовки новогодних деревьев.

С учётом повышающего коэффициента, ущерб за вырубку одного дерева составит от 2 до 5 тыс. рублей. Браконьер должен будет не только возместить ущерб за каждое срубленное дерево, но и будет привлечён к административной или уголовной ответственности.

Кузбасские лесничии в ходе 336 рейдов уже выявили пять случаев незаконной рубки елей и деревьев других хвойных пород в Гурьевском, Междуреченском, Прокопьевском и Тисульском лесничествах. Ущерб от незаконной рубки 1 523 деревьев составил 753,773 тыс. рублей. Материалы переданы в правоохранительные органы.